“Big Brother” po i mbyll gojën? Luizi: Nuk flas dot, më vendosin prangat kur të dal (VIDEO)

A është apo jo i sëmurë Lizi? Kjo është pyetja qëpo mundon publikun e “Big Brother VIP” që nga mbrëmja e djshme.

Pasi u tha së është i prekur nga tumori, Luizi mohoi delaratat e tij, por sytë duken se e tradhuan dhe mbarë rrjeti, përfshirë prsonazhe të famshëm këmbëngulin se Luizi vërtë vuan nga sëmundja.

Papritur, një nga banorët më të spikatur të shtëpisë doli në nominim, sipas “Big Brother ” si më pak i preferuari i publikut.

Pas përfundimit të “shfaqjes” Luizi gjatë gjithë bisedave me banorët që i janë afruar për ta pyetur apo edhe kërkuar sqarim është treguar shumë i ngurtë dhe jo vetvetja. Madje ai në një bashkëbisedim me Tean, i kërkoi mos ta pyeste më shumë se po foli do i dilnin probleme kur të dilte jashtë. Aq sa mund të përfundonte edhe në pranga.