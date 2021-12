Bieta Sulo vesh minifund vetëm kur del me Alban Dudushin dhe na tregoi sa seksi duket (FOTO LAJM)

Një e dalë me burrin, siç e ka quajtue vetë ajo, e ka bërë Bieta Sulon të veshë një fustan të shkurtër.

“Ja kështu me të shkurtra njëherë, meqë do dal me burrin”, ka shkruar moderatorja në foton e shkrepur para pasqyrës.

Në postimin pasardhës ajo ka treguar se do të ndjekë një shfaqe në teatër së bashku me Albanin.

Përgjithësisht Bieta kq zgjedhur të jetë tejet e kujdesshme dhe e rezervuar në veshjet e saj e me postimin e fundit na tha se vetëm të dalat me Albanin e bëjnë të ndryshojë mendje.