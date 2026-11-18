Në një bisedë për emisionin “Big Cast” në Klan Kosova, ish-konkurrenti i Big Brother VIP Kosova, Besi, ka ndarë mendimet e tij lidhur me dinamikën dhe qëndrimet e banorëve të këtij sezoni.
Ai theksoi se ajo që e shqetëson më shumë është hipokrizia dhe mungesa e origjinalitetit te njerëzit në përgjithësi.
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“Problemi im qëndron te njerëzit që shtiren. Në shumicën e rasteve unë preferoj të pi kafe i vetëm, sepse nëse nuk jam ulur me dikë që e duroj dot, s’mund të bëj sikur po kaloj mirë”, deklaroi Besi.
Sa u përket banorëve aktualë, ai u shpreh se e gjithë sjellja e tyre i ngjan një recitali të mirëmenduar.