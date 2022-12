Bes Kallakut i bie dhëmbi në mes të programit, video që po bën xhiron e rrjetit (VIDEO)

Bes Kallaku është përballur me një të papritur së fundmi. Gjatë programit “Zemër Luana”, atij i ka rënë dhëmbi në mes të skenës.

Sigurisht që aktori e ka marrë me sportivitet atë që i ndodhi dhe menjëherë ka nisur të qeshë.

Bes Kallaku dhe Xhensila Myrtezaj janë një ndër ciftet më të dashur dhe të komentuar të showbizit. Mirëpo, një lajm qarkulloi pak kohë më parë, ku u tha se dyshja do të bëhen sërish prindër. Por si është e vërteta?

Bes Kallaku sqaroi dhe një herë thashethemet duke thënë se për momentin nuk kanë ndonjë plan për shtim në familjen e tyre.

Besi theksoi ndër të tjera se shtatzënia e Xhensilës është një lajm ‘fake’ dhe mbi të gjitha ata ende nuk kanë nisur nga puna për fëmijën e dytë.

Epo, tashmë nuk ka më dyshime lidhur me këtë lajm.

Këngëtarja e njohur, Xhensila Myrtezaj di të jetë gjithnjë në qendër të vëmendjes. Së fundmi, ajo ka publikuar disa foto mjaft të ëmbla me vajzën e saj në rrjetin social “Instagram”. Teksa ndodhet jashtë Shqipërie, Xhensila nuk i ka ndaluar fotot e bukura por edhe dedikimet për Ajkën.

“Ajka mamit,

E cmuara ime, ti me fut ne boten tende si askush tjeter, shpirti me gjen qetesi kur te kam prane vetes, dhe zemra bucet nga lumturia kur fytyra jote e bukur qesh. Pasqyrimi syve te tu, eshte e vetmja drite e syve te mi.

Qesh dhe jeto gjithmone e lumtur Ajk, kaq mjafton per te jetuar mami.

E gjithe bota ne krahet e mi”, ka shkruar Xhensila.