Bëri bujë në gjithë botën, vjen reagimi i personit që përhapi lajmet për tradhtinë e ASAP Rocky ndaj Rihanna-s

Pas publikimit të lajmit të bujshëm për ndarjen e ASAP Rocky-t dhe Rihanna-s, lajmi u pasua nga shumë polemika. Dyshohet se reperi u nda me këngëtaren pasi ajo zbuloi se ai e kishte tradhtuar me stilisten e këpucëve Amina Muaddi. Thashethemet fillestare morën zjarr pasi Louis Pisano shkroi të gjithë historinë pa u mbështetur nga ndonjë burim.

Gjatë 24 orëve të ardhshme, gjithçka u përhap dhe një nga palët e përfshira doli menjëherë për ta hedhur poshtë këtë si një gënjeshtër të hapur.

Dizajnerja Amina Muaddi ishte e para që doli dhe deklaroi se i gjithë thashethemi ishte një gënjeshtër që kishte për qëllim të dëmtonte drejtpërdrejt të gjitha palët e përfshira.

Louis Pisano duhej të dilte me një deklaratë që mund të sqaronte atë që shkroi, por dëmi është bërë tashmë.

Si u përgjigj Louis Pisano?

Kjo është ajo që Pisano postoi në llogarinë e tij në Twitter:

“Përshëndetje të gjithëve, unë do të doja të flisja mbi situatën. Mbrëmë mora një vendim idiot për të postuar në Twitter disa informacione që kisha marrë. Nuk do të flas për burimet, ose fajësoj të tjerët për një diskutim që nisi sepse në fund të ditës, unë e mora vendimin për të krijuar atë tweet. Isha une ai që shtypa dërgo dhe e vendosa emrin tim mbi të. Kështu, unë do të doja t’u kërkoja falje zyrtarisht të gjitha palëve të përfshira nga veprimet e mia dhe për postimet e mia të pamenduara. I pranoj plotësisht pasojat e veprimeve të mia mbi postimet dhe çdo dëm që ato shkaktuan. Nuk kam asnjë justifikim për këtë, kam qenë shumë i përfshirë në dramën e Twitter.”