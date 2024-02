Ben Affleck zbulon se çfarë nuk i pëlqen në lidhjen e tij me Jennifer Lopez

Çifti i famshën Ben Affleck dhe JLo kaluan disa peripeci për t’u ribashkuar. Ben Affleck kërkoi nga ylli i pop-it të mbrohej për marrëdhënien e tyre nga mediat sociale. Duke qenë se në të kaluarën çifti ishin ndarë për shkak të paparacëve që ndiqnin çdo hap të tyre, këtë herë aktori nuk donte që të ndodhte e njëjta gjë me ta.

Duke folur për marrëdhënien e tij me Jennifer Lopez në dokumentarin “The Greatest Love Story Never Told”, ai tha: “Kur u rikthyem bashkë, thashë: “Dëgjo, një nga gjërat që nuk dua është një marrëdhënie në rrjetet sociale”.

Më pas ai shtoi: “Atëherë kuptova se ajo që po kërkoj nuk është e drejtë. Është si të thuash se do të martohem me një kapiten kur nuk më pëlqen uji.’

Më vonë ai shpjegoi se ndërsa të dy janë njerëz shumë të ndryshëm, ata po përpiqen të gjejnë “raportin e artë”.

“Ne jemi vetëm dy njerëz me lloje të ndryshme qasjesh, që përpiqemi të mësojmë të bëjmë kompromis,” theksoi ai.

Lopez, nga ana e saj, foli për shqetësimin e Ben Affleck me rrjetet sociale.

“Unë nuk mendoj se ai është shumë i kënaqur me mua duke i bërë të gjitha këto, por ai më do, ai e di që unë jam një artist dhe ai do të më mbështesë në çdo mënyrë, sepse ai e di që nuk mund të më ndaloni të bëj muzikën që kam bërë. Ai nuk dëshiron të më ndalojë. Por kjo nuk do të thotë se ai ndihet rehat duke qenë muza ime”, shpjegoi ylli