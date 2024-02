Bëhet e gjallë Amber Heard, shijon shëtitjen me vajzën e vogël në Madrid

Pas gjyqit të bujshëm me Johny Depp, aktorja e njohur Amber Heard po shijon jetesën në Madrid me vajzën e saj 2-vjeçare, Oonagh. Aktorja e cila së fundmi ndau një foto të ëmbël me vajzën e saj të mitur gjatë xhirimeve të Aquaman 2 u pa duke shëtitur përgjatë një trotuari në qytet përpara se të vizitonte një treg me të voglën e saj.

Ylli mbante veshur një këmishë me kuadrate dhe me ngjyra, dhe sipër kishte hedhur një xhaketë sportive të kuqe duke e kombinuar me një palë pantallona lëkure të zeza.Flokët e saj bionde ishin kapur në mënyrë të çrregullt me një kapëse të thjeshtë. Amber zgjodhi aksesorë minimalë dhe shtoi disa varse me zinxhirë floriri, si dhe një palë vathë të vogla.