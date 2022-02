Beatrix dy hapa larg, “hakmerret” Donaldi: Sot s’dua ta takoj unë

Një javë me parë, Beatrix refuzoje te futej ne “Big Brother VIP” per te takuar Donaldin pas nje shakaje qe ai bëri me te ftuar ne shtepi per Bora Zemanin.

Por ajo ka ardhur sonte per te mbeshtetur te dashurin e saj dhe produksioni i ka mundesuar një takim.

Kur Arbana i komunikoi surprizën, Donaldi u shpreh:

“Po sikur sot të mos dua ta takoj unë?”

Por e gjitha ishte ne kuader te shakas, pasi ai e takoi dhe Beatrix kendoi vetem për te dashurin e saj bashke me shume urime dhe nota dashurie./albeu.com/