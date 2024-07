BBC: Festivali “Sunny Hill” i Dua Lipës synon të ndryshojë imazhin e Kosovës

Gjatë gjithë verës në Mbretëri të Bashkuar, ka nga një festival muzikor pothuajse çdo javë diku në vend.

Pikat kryesore përfshijnë fillimin e verës me Big Weekend të Radio 1 në maj, dominimin e Glastonbury në qershor, Latitude në korrik dhe Reading dhe Leeds Bank në gusht.

Në disa pjesë të botës nuk ka asnjë mundësi për të kërcyer me bashkëshortët tuaj në një fushë, duke mbajtur një birrë, sinjalin e dobët të telefonit dhe thirrjet “Oggy, oggy, oggy, oi, oi, oi”.

Pikërisht këtu Dua Lipa dhe babai i saj Dukagjini, donin të ndryshonin gjërat duke nisur festivalin Sunny Hill në qytetin e familjes së tyre në Prishtinë, Kosovë – një pjesë e botës që disa artistë ndërkombëtarë kanë bërë turne.

“Dua të ndryshoj retorikën e asaj që njerëzit mendojnë për Kosovën dhe se ajo është e shkatërruar nga lufta”, shpjegoi Dua në fillim të këtij viti. “Kur jetoja në Kosovë, asnjë nga artistët që doja të shihja nuk erdhi kurrë”.

Dua ka lindur në Britaninë e Madhe, por u transferua në Prishtinë si fëmijë pas një lufte në fund të viteve 1990 që la më shumë se 10,000 të vdekur, ndërsa Kosova luftoi për pavarësinë nga Serbia.

“Rivendosja e vendit mori më shumë vite nga sa do të donim”, thotë Dukagjin Lipa.

Ai thotë se ishte “gjithmonë një ëndërr” të kishte diçka si Sunny Hill në Prishtinë, pasi kishte punuar në industrinë e ngjarjeve të muzikës live për vite përpara se Dua të bëhej një yll ndërkombëtar i popit.

Në vitin 2018, 10 vjet pasi Kosova shpalli pavarësinë, u lançua Sunny Hill – titulluar nga Dua.

Por atëherë ishte më e vështirë të bindeshin artistë të tjerë botërorë që të performonin. Megjithatë, vitin e ardhshëm, miqtë e yllit të “New Rules”, Miley Cyrus dhe Calvin Harris ranë dakord të performonin.

Kjo ndryshoi mënyrën se si festivali u pa nga aktet e tjera dhe ekipet e tyre drejtuese.

“Kur flas me artistët për ardhjen, them: “Shiko, mund të mos kesh tekilën që dëshiron, por më beso se do të kesh pajisjet më të mira të zërit që mund të blejnë paratë”.

Të dhënat e tij të fundit vlerësojnë se rreth 40 % e vizitorëve ishin nga jashtë Kosovës, duke theksuar se do të ndikohet fuqishëm nga diaspora e vendit, pasi ata me lidhje familjare këtu sjellin miq me vete.

Disa kishin udhëtuar aq larg nga Çikago në SHBA, për të parë artistë si Bebe Rexha, Burna Boy, Stormzy dhe DJ Snake që kryesuan skenën kryesore fundjavën e kaluar. Groove Armada, Black Coffee dhe Griff ishin gjithashtu aty.

Kosova mendohet të ketë popullsinë më të re në Evropë, pasi më shumë se gjysma vlerësohet të jetë nën moshën 30 vjeçare.

Kufizimet e udhëtimit, deri në fillim të këtij viti, nënkuptonin që muzikantët vendas nuk kishin fleksibilitetin për të luajtur në pjesë të tjera të kontinentit.

“Nuk është aq e lehtë të jesh muzikant”, shpjegon këngëtari La Fazani, i cili ka luajtur disa herë në Sunny Hill.

“E vetmja mënyrë për të fituar të ardhura të mira është duke kënduar në klube nate”.

Kohët e fundit ai fitoi një shfaqje të madhe televizive në vend, por thotë se pa Sunny Hill nuk do të mund të luante drejtpërdrejt me një turmë prej mijëra njerëzish dhe shpreson që lista e të ftuarve të Lipa-s mund të përmirësojë karrierën e tij.

“Sunny Hill është një nga gjeneruesit më të mëdhenj të imazhit pozitiv të Kosovës”, thotë ai.

“Ka shumë njerëz të etiketës ndërkombëtare këtu dhe shpresoj se mund t’i kem rënë në sy dikujt që mund t’i pëlqejë ajo që bëj”.

“I dua artistët që kalojnë një ose dy ditë më gjatë në Prishtinë dhe kanë mundësi të takojnë artistë vendas dhe të ndajnë ide”. thotë Dukagjin.