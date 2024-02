Bardhi për Sarën: Askush nuk do e mirëkuptonte pjesën e shtatzënisë, unë s’ia kam përmendur kurrë!

Këngëtari Bardhi duket se i ka dhënë fund lidhjes me Sarën, brenda Big Brother Vip, pasi modelja disa ditë më parë rrëfeu se kishte humbur një fëmijë.

Në një bisedë me Artën, Bardhi u shpreh se është prekur nga sjellja dhe ofendimet e Sarës, pavarësisht se ka qenë mirëkuptues në atë çfarë ka ndodhur jashtë shtëpisë.

“U kapëm për një sen banal pa lidhje. Unë i thashë që nuk është tha është dhe mu betua. Ti po më len një situatë në siklet, thash imagjino në një situatë tjetër. Më tha bëre gabim që më le vetëm. Nuk folëm tan ditën, tha a folim thash flasim nesër. Vazhdoj me thënë do nëse tjera je njeriu i keq manipulues.

E boni gjestin, thash shko fol rri me të fol me të sa të duash. Më pëlqente kur e mbronte. Tjetra te shtatzënia, okej ka kalu, vazhdojmë. E kam siklet tha, mos ta nin ka ndodh u kry. Kur tha mosmirkuptues, thash 90% e meshkujve shqiptarë s’do e kishin mirëkuptuar. Nuk i kam përmendur kurrë. Jam kon shumë tolerant. Na jena përla çdo ditë. Gjithë ky mirëkuptim dhe po me qet mu..ca po don me shumë. Gjithë shtëpia më ka thënë kujdes”, u shpreh Bardhi.