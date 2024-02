Baba në moshen 80-vjeçare! Robert De Niro tregon se si ia del me vajzen 9 muajshe

Aktori Robert De Niroka folur për emocionet e tij, pasi është bërë baba i fëmijës së shtatë, vitin e kaluar . Aktori fitues i çmimit Oscar dhe e dashura e tij Tiffany Chen mirëpritën vajzën Gia në prill.

“Ajo është një fëmijë kaq i adhurueshëm. Sa e ëmbël. Kur e shikoj atë, gjithçka tjetër largohet. Kështu që është një gëzim dhe lehtësim i madh të jesh vetëm me të në këtë moment”, tha 80-vjeçari në një intervistë për People.

Nga viti 1976 deri në vitin 1988, aktori ishte i martuar me Diahnne Abbott dhe ata janë prindër të dy fëmijëve, Drena, 56 vjeç dhe Raphael, 47 vjeç. Në vitin 1995, ai mirëpriti djemtë binjakë, Aaron dhe Julian, me të dashurën e tij të atëhershme, Toukie Smith. De Niro ishte gjithashtu i martuar më parë me Grace Hightower përpara se të ndaheshin në vitin 2018, dhe dyshja janë prindër të djalit Elliot dhe vajzës Helen Grace.

Dy herë fituesi i Oskarit është nominuar për aktorin më të mirë në një rol dytësor në çmimet e ardhshme të Academy Awards për rolin e tij si organizatori i vrasjes William Hale në dramën kriminale historike të Martin Scorsese të vitit 2023 “Killers of the Flower Moon”.