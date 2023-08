“Askush nuk ikën nga kjo jetë pa i larë hesapet”, me kë është zhgënjyer Stresi?

Stresi po shijon verën dhe fluksin e koncerteve verore. Pak nga pak po vjen fundi i sezonit veror, e për reperin do ketë disa kohë pushimi.

Mirëpo duket se jo çdo gjë po shkon “vaj” për të. Ai ka ndarë një foto, ku krah saj shkruan se çdo gjë do zgjidhet e se në këtë jetë askush nuk largohet pa i larë hesapet.

”Qent lehin se jan qen din vec me leh. Stresi hec perpara se ka kush me iu ardh mbrapa. Me qetsi me mençuri dhe me durim. Çdo gje zgjidhet asigje ne ket jet nuk iken pa i la hesapet”- shkruan ai.

Kujtojmë se Stresi është përfshirë në konflikte të shumta virtuale me ish-mikun e tij, Cllevio Serbianon. E nuk dihet nëse ky mesazh ishte për të apo për persona të tjerë që i cilëson “rivalë”.