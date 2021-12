As që iu shkon në mendje, e gjeni dot se për cilin artist shqiptar bëhet fjalë (FOTO LAJM)

Me shumë mundësi, foto e mësipërme po ju mundon shumë dhe nuk po i përgjigjeni dot pyetjes se cili është nga reperër e famshëm shqiptarë.

Në foto ndodhet Capital T. Reperi e ka publikuar vetë këtë foto ku edhe në atë kohë dashuria për hip hop-in nuk mungonte.

Një ditë më parë Capital T ka publikuar albumin “Heart Broken Kids” dhe ai ka zbuluar me anë të një postimi se pse e ka quajtur pikërisht kështu.

” Nje dhurate per fundvit. nje Pjese e jemja qe gjithmone kom dasht me e mshef per ket arsye kom vendose maske n’Cover Art, po cdo pjese evil qe cdo person e ka e qe shumica e tregojne rralle vjen prej nje goditje ose heartbreak qe e kan perjetu ne fminin e tyne tu u ndertu si karakter, heartbreak jo veq prej dashnise po prej shume ngjarjeve t’rana qe na Shqiptart i kemi perjetu me vite, ka shkruar Trimi sipër imazhit ku publikon coverin e albumit./albeu.com/