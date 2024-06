Arrestohet reperi i njohur për dehje dhe shkelje të ligjit

Reperi amerikan Travis Scott u arrestua dhe u dërgua në burgun e kontesë Miami-Dade herët në mëngjesin e së enjtes, tregojnë të dhënat e burgut të qarkut. Artisti 33-vjeçar tani po përballet me akuzat për dehje dhe shkelje të ligjit pas një paralajmërimi.

Ai ishte në një varkë ku aty ishte përfshirë në një mosmarrëveshje me ekuipazhin. Atij i ishte kërkuar të largohej kur oficerët u thirrën në marinë dhe pasi ai ishte larguar, u kthye përsëri. Më pas Scott hyri në një mosmarrëveshje me ekuipazhin dhe refuzoi të largohej kur iu kërkua nga autoritetet për herë të dytë, gjë që çoi në arrestimin e tij, por vlen të theksohet se nuk ka pasur asnjë përleshje fizike me askënd.

Policia zbuloi se Scott filloi t’i bërtiste, “duke prishur qetësinë e banorëve të marinës dhe ndërtesave të banimit aty pranë dhe po ashtu duke shkaktuar një shqetësim publik“.