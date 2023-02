“Armaldo është pervers”, Bledi Mane: Luizi, Olta, dhe Kristi, aktorë diletantë amatorë!

Bledi ka reaguar i revoltuar ndaj katërshes më të përfolur në shtëpinë e Big Brother Vip, Luizit, Armaldos, Oltës dhe Kristit. Ai e quan këtë katërshe aktorësh diletante amatorë që dinë vetëm të kërcënojnë qajnë.

“Ju nuk e përjetoni dot ndjesinë kur hapet dera e kësaj shtëpie dhe kur hyn një banor i ri. Kemi 4 emra të përveçëm, të cilët janë kampionë të bullizimit, të sharjes. Fillon me Kristin, vazhdon me zonjën këtu, Oltën, vazhdon me Luizin dhe përfundon me atë tenorin që u qurravit para shqiptarëve. Këta të katërt edhe kur ulen nëpër krevat përgojojnë gjithë dynjanë, poshtërojnë gjithë dynjanë. Këta janë aktorë diletantë amatorë, që çdo ditë janë bërë bajat në sytë e publikut, shajnë kërcënojnë e bëjnë të gjithë për lojë.”, tha Bledi.

Ofendimet dhe epitetet kanë qenë kryefjalë e çdo debati mes Luizit dhe Armaldos përgjatë gjithë javës. Banorët nuk u besojnë më atyre, pasi një ditë debatojnë rëndë dhe ditën tjetër përqafohen.

Debati u diskutua edhe në spektaklin e sotëm, ku Bledi e cilësoi Armaldon “pervers”.

Luizi: Ma gjej një person që nuk ka bërë batuta me mua. Unë nuk jam humorist i madh si Tani, që të qeshin banorët e mua. Kur i kam thënë ato fjalë Deas, i kam kërkuar falje publikisht. Këtij zotërisë tjetër këtu, i kam thënë sa i pëlqyeshëm është ky këtu. Sipas tij, unë e paskam fyer, ky nuk paska fytyrë të dalë jashtë…Për mua është e gabuar kjo mënyrë që Armaldo ka nisur të luajë.

Armaldo: Për mua nuk ka fyerje më të rëndë, që kur e ndy qeleshen kur e vë. Nuk ka ofendim më të rëndë. Unë me atë qeleshe kam përfaqësuar Shqipërinë. Unë u preka shumë pas asaj fjale. Ajo qeleshe tregon shumë.

Luizi: Unë i thash që atë qeleshe e kan mbajt burra në kokë. Dhe janë të paktë ata që e mbajnë.

Tani: Problemi është shumë i madh për të folur, sepse ka shumë protagonistë. Unë e kam përjetuar vetë bullizmin, kur kam qenë i vogël. Unë kam humor, kam rrit tre fëmijë me humor. Nuk ka pasur asgjë personale, thjesht jam mundur ta respektoj.

Bledi: Armaldo është pervers nga natyra. Maestro është kartë e djegur.

Armaldo: Vazhdo fol, vazhdo.