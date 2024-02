Ariana Grande publikon remix-in e këngës “Yes And?” në bashkëpunim me Mariah Carey

Ariana Grande hyri në Instagram të mërkurën për të njoftuar publikimin e “Yes, And?” ‘remix’ me Mariah Carey.

“Nuk mund të besoj fjalët që po shkruaj” – ka shkruar Grande. ““Yes And?” ‘remix’ në bashkëpunim me mbretëreshën e vetme të zemrës sime dhe frymëzimin e përjetshëm, do të dalë këtë të premte.”, shkruan DailyMail. Kopertina e remix-it është një imazh polaroid i dy bukurosheve bionde që shikojnë nga afër në kamerë.

Ariana i ka kapur flokët në bishtin e saj të njohur me grim natyral dhe qerpikë të mëdhenj.

Mariah buzëqeshi lehtë teksa kishte veshur një bluzë të zezë të tejdukshme me shkëlqim që tregonte sytjenat e saj të ekspozuara.

“Faleminderit nga thellësia e zemrës për realizimin e kësaj ëndrre dhe për spërkatjen e shkëlqimit dhe magjisë suaj në këngën time të vogël” – shtoi Grande në një shënim për Carey.

Në promovimin e remix-it, ylli i “Wicked” ndryshoi fotografinë e profilit të saj në Instagram në një imazh polaroid të syrit të saj. Carey bëri të njëjtën gjë me syrin e saj.

Kjo krijoi një enigmë për fansat që të bashkoheshin.

Vetë Mariah komentoi në postim, duke festuar bashkëpunimin: “E dashur engjëll, jam shumë e emocionuar që do të bashkohem me ty në “Yes And? Remix”!! Ky është një moment kaq magjik!! Të dua MC” – ka shkruar ajo.