Arbana Osmani tregon ndërhyrjen estetike që ka bërë: Kisha tmerrësisht frikë… (FOTO)

Moderatorja e njohur Arbana Osmani, ka pranuar se ka bërë një ndërhyrje estetike. Ajo ka treguar se për herë të parë, se ka bërë botox në fytyrë dy vite me parë, pak para fillimit të “Big Brother VIP”.

“Botoxin e kam bere per here te pare para dy vitesh perpara fillimit te BB; vetem tek zona e ballit. Kisha tmerr frike normal, por qe me pelqeu rezultati dhe e riperserita pas 6 muajsh”, tha Arbana.

Ndërsa në një postim tjetër, moderatorja tregoi tha se për herë të fundit e ka bërë vitin e shkuar para dasme, tek balli dhe pak poshtë syve.