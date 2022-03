Arbana Osmani flet shumë rrallë për vjehrrën, por kur e bën surprizon gjithë rrjetin (FOTO LAJM)

Arbana Osmani ka është mjaft aktive në rrjetet sociale, ku ndan shpesh detaje nga jeta e saj familjare e po ashtu edhe profesionale, por sidomos pjesa më e madhe e postimeve lidhet me ushqimin.

Së fundmi në Instastory, ajo ka treguar se sot ka shtruar një drekë për familjarët.

Pjata kryesore duket se është bërë nga vjehrra e saj, të cilën Arbana nuk nguron ta falënderojë dhe ta quaj publikisht “si më e mira”.

“Tava e Krapit nga gjyshja e Diellit, është më e mira në botë”, shkruan Arbana.

Sigurisht që Eduartit do i bëhet shumë qejfi kur të dëgjojë këto fjalë.

Pasi mbylli me sukses Big Brother Vip, Arbana po shijon pushimet tani që është në pritje të ëmbël dhe do rikthehet sërish në ekran në fund të këtij viti me BBV2.