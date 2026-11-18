Akili, banor i Big Brother VIP Kosova 5, e ka shfaqur hapur pëlqimin për Antonetën. Ajo, megjithatë, ka dashur t’i sqarojë se marrëdhënia mes tyre nuk ka karakter romantik.
Gjatë bisedës, Antoneta deklaroi se brenda shtëpisë nuk po krijon njohje me askënd dhe se Akilin e sheh njësoj si banorët e tjerë.
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“Nuk jam duke u njohur me asnjë njeri. Nuk jemi në asnjë njohje e sipër. Këtu ka njohje si me gjithë lojtarët e tjerë. Mu nuk më kërkon llogari dot ti… Nuk kam ardhur unë që të bëj Romeo dhe Zhulietë këtu”, është shprehur Antoneta.
Akili reagoi ndaj fjalëve të saj, duke i thënë: “T’ma kishe thënë kaherë këtë…”.