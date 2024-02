Alarm në shtëpi/ ‘Vjedhin’ të brendshmet e djemve

Mëngjesi i sotëm ka nisur pak i rrëmujshëm për banorët e ‘BBV3’. Vajzat kane vjedhur të brendshmet e djemve dhe keta te fundit kanë filluar menjëherë kërkimin nëpër shtëpi por pa sukses.

Sakaq më i revoltuari nga të gjithë është Juli i cili ka thënë se ata që e kanë bërë do e vuajnë dhe gjithashtu ka refuzuar që të bëjë punët e shtëpisë që i janë caktuar.

‘Kush e ka bërë do e vuajë. Unë do të marr të gjitha brekët e vajzave do t’i nxjerr në shesh atje se ndonjë vajzë e ka bërë.’- ka thënë Juli, teksa është duke biseduar me banorët e tjerë në oborr.