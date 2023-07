Aktorja shqiptare më e përfolur e momentit, e gjeni dot për cilën bëhet fjalë (FOTO LAJM)

Po ta shihni për pak minuta foton kryesore, me siguri e keni gjetur personazhin.

Bëhet fjalë për aktoren Olta Gixhari. Ka qenë vetë ajoe cila në një bised më ndjekësit e saj në Instagram ka publikuar këtë foto të fëmijërisë.

Një prej fansave e ka pyetur për kujtimin më të bukur të fëmijërisë dhe ajo ka ndarë një foto krah prindërve të saj, duke treguar se foton e ka shkrepur motra e tyre.

Me këtë detaj të fundit, Olta Gixhari tregoi gjithashtu se aktualisht ruan një marrëdhënie të mirë me motrën, me të cilën u tha se nuk kanë patur komunikim për një kohë të gjatë.

Kujtojmë se që pas pjesëmarrjes në BBV, Olta gixhari është kthyer në një ndër aktoret shqiptare më të përfolura si për jetën profesionale, ashu edhe për atë private./albeu.com/