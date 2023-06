Agron Llakaj humb babain: U pamë sot në mëngjes e nuk e dija se po të puthja për herë të fundit

Aktori Agron Llakaj ka ndarë sot lajmin e hidhur me ndjekësit e tij. Babai i tij është ndarë nga jeta.

Mes një foto ku festonte 88-vjetorin, Llakaj shkruan “ku ta dija o babushi im i mire, se do ishte ditelindja jote e fundit”.

Mesazhet ngushëlluese nga miqtë, ndjekës e personazhe publikë kanë qenë me qindra.

Postimi i plotë:

“Ahh ku ta dija o babushi im i mire, se do ishte ditelindja jote e fundit

Babai im,gojemjalti ti,e qeshura jote ilac…aaahh mor bab cte te them e cte shkruaj per ty?!

U pame sot ne mengjes dhe nuk mendova se po te puthja e perqafoja per here te fundit.

Babi im, ike…,po te pret Bardha,bija jote dhe motra jone,tragoja gjithe mallin tone babi…

Qofsh i parajses ashtu sic shpirtin e kishe babi im!

Kam gjithcka nga ty dhe shpirti yt i mire, qe do t’i ruaj deri kur Zoti te na bashkoj serish!????

Lamtumire o i shtrenjti yne, tregoi shtruar Zotit gjithe historite e tua, ashtu bukur dhe qeshur sic tregoje Ti

Sa me mungon mor bab…ahhhh…’ shkruan aktori krahas fotos së publikuar me prindërit.”