“A janë tërbuar, a janë çmendur”, Vivien tregon haptazi shqetësimin që prindërit e saj mund të kenë në lidhje me Getinjon

Vivien ka komentuar së fundmi lidhjen e saj me Getinjon brenda shtëpisë së BBV Kosova. Ajo ka thënë se nuk e di se si do reagojnë prindërit e saj për marrëdhënien me reperin pasi ata nuk i duan djemtë me tatuazhe.

“Nuk e di, unë kam hallin tim me Getin me nënën, si janë gjërat andej, a janë tërbuar a janë çmendur. Kam hall se nuk dua se ata nuk janë mësuar me mua me një çun me tatuazhe. Unë gjithmonë kam qenë më çuna babi. Gjithmonë çuna të urtë. Unë Getin nuk e kam njohur, nuk e di as çfarë bën ky jashtë. Jashtë kushedi si i ka ato fansa, gjëra. Mua më zë tmerri ashtu. Nuk është punë xhelozie”, tha në fillim Vivien

“Jam mësuar dikush të më rri në kohë. Se po nuk ke kohë, unë iki. Kush ka pasur lidhje me këto situatash, kush ka dashur i ka mbajtur”, vijoi ajo më pas.

Se si do të shkojë marrëdhënia e tyre e dashurisë, mbetet për t’u parë.

Kujtojmë që më herët, ata kanë patur edhe një zënkë me njëri tjetrin.

Gjithçka nisi nga një shaka e Getinjos ndaj Vivien, e cila kërkoi ujë me vitamina. Në formë batute Getinjo i përmendi “vitaminën D”, por Vivieni e kishte gati një përgjigje të ashpër. “S’kam nevojë, e gjej kur të dua vitaminën D, kam plot vitaminë D ku të dua”, i tha ajo.