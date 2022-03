A janë më miq? Arjola Demiri bën rrëfimin e rrallë për ish-bashkëshortin, zbulon çfarë i kërkoi pas ndarjes

Aktorja e njohur, Arjola Demiri, mbrëmjen e djeshme ja bërë publike detaje të reja nga jeta e saj private. Ajo tregoi se si ishte njohur me ish-partnerin dhe pse erdhi më pas ndarja mes tyre.

E ftuar në emisionin “Goca dhe Gra”, Arjola u pyet në lidhje me deklaratat që ka dhënë brenda ‘BB VIP’ për historinë e jetës së saj. Ndër të tjera ajo foli edhe për raportin aktual me ish-bashkëshortin e saj.

“Jam një vajzë shumë e sinqertë. Në “Big Brother VIP” kam minimizuar historinë e jetës time. Të gjithë nuk e kuptojnë sinqeritetin dhe fakti që më dhemb më shumë është që është marrë sikur unë e kam thënë për viktimizim. Ndërkohë unë e kam thënë si një mënyrë për të mësuar shumë vajza, shumë gra që të frymëzohen.

Jo, nuk kam pasur pasoja. Deri në këtë moment që po flasim jo. Është eksperienca ime, e kam jetuar unë dhe në qoftë se unë do kisha shtuar, trilluar apo do kisha shpifur ndonjë gjë që s’është sigurisht që kjo do sillte problem. Përderisa kjo është historia ime, kushdo që të kishte qenë partneri im apo sido që të ketë qenë lidhja ime, e kam jetuar unë. Kur nisesh nga një histori ka dy anë të medaljes është e imja dhe e tjetrit. Unë kam treguar anën time të medaljes sepse atë më takon të tregoj. Nga eksperienca ime post-divorc unë kam kërkuar që të ishim për hir të fëmijëve. Nuk jemi miq nuk kemi asnjë lloj marrëdhënie”, tha aktorja.