A e ndau Iliri 100 mijë euroshin me Sabianin? Përgjigjet për herë të parë këngëtari (FOTO LAJM)

liri dhe Sabiani nisën një shoqëri brenda shtëpisë së BBV.

Ata kanë vendosur ta vazhdojnë shoqërine e tyre edhe pas mbarimit të emisionit.

Sabiani doli nga shtëpia e “Big Brother VIP” disa javë përpara finales duke lënë mikun e tij ta vazhdojë lojën i vetëm i cili doli me fitor dhe me çmimin 100 mije euro.

Pasi doli nga shtëpia Sabiani u shpreh se nëse do të fitonte vetë, do ta ndante pa hezitim çmimin me Ilirin.

I ftuar së fundmi në “Natën me Aulonën”, Sabiani u pyet nga moderatoja:

“Ndonjë lek të dha?”, e pyet Aulona.

“Këto janë gjëra që na përkasin vetëm mua dhe Ilirit. Nuk keni për t’i mësuar kurrë”, u pëgjigj prerë Sabiani./albeu.com/