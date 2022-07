A do ta falte tradhtinë Dojna Mema? Përgjigjet vetë moderatorja e njohur

Moderatorja e njohur, Dojna Mema është në javët e fundit të shtatzënisë. Gjatë kësaj kohe, ajo ka qenë shumë aktive në rrjetet sociale, ku edhe i ka dhënë mundësinë fansave të bëjnë pyetjet që dëshirojnë.

E njëjta gjë ka ndodhur së fundmi, ku njëra prej ndjekëseve në Instagram e ka pyetur nëse do ta falte tradhtinë apo jo. Dojna ka dhënë një përgjigje të prerë, duke u shprehur se nuk do ta falte kurrë një veprim të tillë të partnerit.

“A do ta falje tradhtinë, jo atë seksuale. Është më tepër se aq”; e ka pyetur njëra prej ndjekëseve “E di çfarë? Jo nuk e mendoj. Kur ti lidh jetën me dikë, ai të bëhet familje dhe familja nuk të tradhton. Nëse ndodh nuk është e tillë”; ka shkruar moderatorja, e cila tashmë është e martuar me kantautorin Vlashent Sata.