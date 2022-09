5 vite martesë, Besi dhe Xhensila ndajnë fotot e papublikuara të dasmës me urimet romantike (FOTO LAJM)

Çifti është në një lidhje prej vitesh, por në vitin 2017 vendosën të kurorëzonin me martesë dashurinë e tyre gjatë një ceremonie VIP. Besi dhe Xhensila festuar përvjetorin e martesës, ku vëmendjen e mori urimi i Besit për partneren.

Sot, një ndër çiftet më të famshme dhe më të përfolura në mediat shqiptare, Xhensila Myrtezaji dhe Bes Kallaku festojnë 5-vjetorin e martesës.

Siç e do tradita, çifti kanë uruar njëri-tjetrin në rrjetet sociale me fjalë zemre dhe gjithashtu na kanë zbuluar disa foto nga martesa e tyre që nuk i kishit parë.

“Njesoj si para 13 vitesh me shkelqejn syte per ty. Sot festojm bashke me Ajken 5 vjetorin e kurorezimit tone”, shkruan Xhensila.

View this post on Instagram A post shared by Xhensila Myrtezaj (@xhensilamyrtezaj)

Patjeter qe ne urimin e Besit nuk mund te mungonin notat e humorit.

“Urime 5-vjetorin e dashnise o martesa ime! 😂 shyqyr qe na ka gjet shnosh. Flm per gjithcka, une dhe Ajka te kemi ❤️