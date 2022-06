3 dekada pa i parë bashkë, Rudina Magjistari shfaqet e emocionuar me dy ikonat e televizionit (FOTO LAJM)

E ftuar mbrëmjen e djeshme “Në Kurthin e Piter Pan” ishte Rudina Magjistari. Moderatorja e njohur ka publikuar një foto krah Alketa Vejsiut dhe Vera Grabockës ku shkruan se është një ritakim pas plot 3 dekadash.

Postimi i Rudinës:

Ritakim ne skene e ne pult me regjisoren ikonike Vera Grabocka pas plot 3 dekadash. Koha sit mire gjithçka dhe ajo qe mbetet jane me e mira: respekti, vleresimi, profesionalizmi dhe mirenjohja per mundesi profesionale, te cilat kane shenjuar jo vetem rrugetimin tend, por edhe vete historine televizive shqiptare @veragrabocka @alketavejsiu Mbremja e djeshme me la nje shije shume te mire @nekurthinepiterpan5.