17 vite dashuri, por për herë të parë në skenë me bashkëshorten, kërcimi emocionues që i dha 40 pikë Salsano Rapit (VIDEO)

Ishte valsi plot emocion me bashkëshorten e tij që i dha plot 40 pikë Salsano Rapit mbrëmjen e djeshme në “Dancing With The Stars”.

Romanticiteti dhe ngjyra e dashurisë, e kuqja mbizotëruan skenën e magjishme. Ishte dashuria në sytë e tyre që përcolli emocione të papërshkrueshme gjatë valsit.

Aktori arriti të merrte 40 pikë nga juria.