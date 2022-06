1 Qershori, Marina Vjollca ndan foton më të ëmbël me Marget (FOTO LAJM)

1 Qershori njihet si Dita Ndërkombëtare e fëmijëve dhe padyshim sot rrjetet sociale janë të mbushura vetëm me pozitivitet.

Të gjithë ndajnë foto nga fëmijëria ose të fëmijëve të tyre. Këtë të fundit ka bërë edhe moderatorja shumë e dashur nga publiku, Marina Vjollca, e cila ka ndarë një imazh super të ëmbël.

Marina shfaqet teksa mban në krahët e saj, të bijën, Marget, që as kësaj here nuk ia ka zbuluar portretin. Ajo që vihet re është se moderatorja është komentuar me vogëlushen deri në detaj.

“Gezuar beba mames vet MARGET❤️”, ka shkruar Marina krahas fotos së bukur.