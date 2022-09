Xhaferi: VMRO mund ta bllokojë, por Kuvendi do të punojë pa probleme

Seancën e parë e keni caktuar vetëm për 14 shtator. Mbi njëzet ligje janë aktualisht të bllokuara. Në koordinimin e rregullt nuk është paraqitur koordinatori i grupit parlamentar të VMRO-DPMNE-së. Që prej muajit maj, opozita ka bojkotuar në mënyrë aktive punën e Kuvendit. A do të funksionojë legjislatura?

Mendoj se Parlamenti funksionon dhe do të funksionojë. Në çdo rast, pas vendimit për bllokim, është e drejta e opozitës ta përdorë atë si instrument në Parlament, është në domenin e diskutimeve që zhvillohen si në trupat punues ashtu edhe në seancë plenare.

Por, a do të miratohen këto ligje të nevojshme në kushtet kur lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, ka kërcënuar me bojkot të plotë të Kuvendit, nëse nuk plotësohet kërkesa për zgjedhje të parakohshme?

Nuk mund të ketë bllokadë të plotë të Kuvendit, sepse mund të mos i shqyrtojnë pikat që janë në komisionet që ata drejtojnë, por komisionet e tjera që do t’i shqyrtojnë pikat sigurisht që kanë kushtet për t’u shqyrtuar në seancat plenare sipas Rregullores është planifikuar dhe ka një kohë të fillimit dhe përfundimit të diskutimit, në mënyrë që Kuvendi të vazhdojë të punojë pa probleme edhe në lidhje me ato pika për të cilat ka parakushte, sipas Rregullores së Punës, për t’u punuar.

Qeveria është zotuar të miratojë amendamentet kushtetuese dhe të përfshijë bullgarët në preambulë, të cilat janë kusht për negociatat me BE-në. VMRO-DPMNE propozon referendum për këtë çështje. Nëse mblidhen 150 mijë nënshkrimet e nevojshme, a do ta vendosni referendumin në procedurë parlamentare?

Është një pyetje hipotetike. Sido që të jetë, ka rregullore, ka procedurë, kështu që edhe unë si kryetar i Kuvendit dhe deputetët dhe askush tjetër nuk mund t’i shmangemi procedurës sepse është parakusht, përveç nëse sillem,në mënyrën se si sillen kryetarët e komisioneve përkatëse, për shembull mos thirrja e seancave. Por sido që të jetë, unë do t’i përmbush të gjitha detyrimet që dalin nga Rregullorja e Kuvendit dhe nga autoriteti dhe detyrimet e Kryetarit të Kuvendit për të respektuar procedurën, nuk kam pse të mos respektoj procedurën.

Duke folur për ndryshimet kushtetuese. A do të hyjnë në procedurë parlamentare nëse nuk sigurohet shumica e dy të tretave të nevojshme për miratimin e tyre?

Në thelb, me detyrimet që janë marrë, këto janë detyrime jo të mazhorancës dhe jo të Kuvendit, këto janë detyrime që shteti i mori në rrugën e hapjes së negociatave të para-anëtarësimit dhe në rrugën e anëtarësimit të plotë në NATO. Dhe nëse bëjmë një paralele nga Marrëveshja e Prespës dhe nevoja e ndryshimeve kushtetuese për t’u bërë anëtare e NATO-s, nga fushata kundër asaj që u bë atëherë duke treguar se pasojat për shtetin dhe qytetarët do të jenë kjo dhe ajo, por situata është e ndryshme në një kuptim pozitiv që kur u bëmë anëtare e NATO-s. Dhe në këtë kontekst, nëse e bëjmë sërish atë paralele, atëherë nevoja për ndryshime kushtetuese nuk është për shkak të nevojës së mazhorancës ose nuk e di kujt, por nevojës së shtetit që të mund të marrë përsipër dhe të ndjekë rrugë, e cila në fakt ishte përcaktuar para tre dekadash për të përballuar të gjitha sfidat që ka vendi në atë rrugë. Dhe në këtë kontekst, mendoj se të gjithë duhet të reflektojnë në raport me interesin e shtetit dhe të qytetarëve dhe në interesin e partive politike dhe në aspektin e politikës ditore, një luftë për pushtet për ndryshimin e qeverisë, por në në çdo rast se cila qeveri të vijë ajo do të duhet të shkojë në atë rrugë. Dhe në këtë kontekst, mendoj se si njerëz të zgjedhur dhe të përgjegjshëm, të gjithë duhet të arsyetojnë në kuadrin e nevojës dhe interesit të shtetit dhe qytetarëve që të hapet rruga drejt eurointegrimeve. Sido që të jetë, ne konkretisht si shtet nuk humbëm asgjë duke bërë ndryshime kushtetuese për të përmbushur kërkesat dhe kjo procedurë duhet të shkojë në drejtim të hapjes së rrugës për realizimin e synimi përfundimtar për të qenë një anëtar i plotë i BE-së.

Pra, prisni që ndonjë nga deputetët e VMRO-DPMNE-së të votojë për amendamentet kushtetuese?

Nuk do ta shihja kështu, të prisja apo të mos prisja. Pres që partitë politike, si përfaqësues të qytetarëve, të reflektojnë se cili është interesi i qytetarëve që ne përfaqësojmë, në këtë kontekst pres. Unë nuk bëj llogaritë nëse dikush do të mund të sillet në një mënyrë apo tjetër në raport me atë që është përgjithësisht e mirë për shtetin dhe qytetarët./alsat