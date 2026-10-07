VLEN uron Justina Shiroka-Pulën: Kosova tregoi forcën e demokracisë

VLEN uron Justina Shiroka-Pulën: Kosova tregoi forcën e demokracisë

Sipas VLEN, Kosova dëshmoi se dialogu politik, demokracia dhe respektimi i institucioneve janë mënyra për të kapërcyer edhe vështirësitë më të mëdha politike.

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Partia vlerëson se zgjedhja e Justina Shiroka-Pulës në postin e Presidentes së re i dha fund ngërçit institucional dhe krijoi kushtet për rikthimin e funksionimit të plotë të institucioneve të Republikës së Kosovës.

VLEN i ka uruar suksese Presidentes së re, duke shprehur bindjen se përvoja e saj në politikë, arsim dhe shkencë do të kontribuojë në forcimin e institucionit të Presidentit dhe në ruajtjen e stabilitetit të vendit.

Gjithashtu, VLEN ka përshëndetur konsensusin politik për miratimin, në lexim të dytë, të ndryshimeve në Ligjin për Gjykatën Speciale. Sipas tyre, ky dakordim dëshmon se dialogu dhe gatishmëria për kompromis mund të sjellin zgjidhje edhe për çështjet më të ndjeshme.

“Tani është momenti që institucionet të punojnë, politika t’u kushtojë vëmendje qytetarëve dhe Kosova të vijojë përpara me stabilitet, përgjegjësi dhe demokraci”, thuhet në reagimin e VLEN./Telegrafi/


Shtuar 7.10.2026 09:30

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