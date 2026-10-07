VLEN synon dy poste të reja zëvendësministrash, në qeveri priten ndryshime në nivelin e dytë

Pas marrëveshjes së arritur me kryeministrin Hristijan Mickoski, koalicioni VLEN pritet të marrë postet e zëvendësministrave në Ministrinë e Shëndetësisë dhe atë të Politikës Sociale.
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Burime brenda koalicionit bëjnë të ditur se emrat e kandidatëve janë përcjellë te kryeministri për miratim përfundimtar, raporton INA.
Riorganizimi i kabinetit qeveritar në korrik bëri që VLEN-i të mos drejtonte më këto dy ministri, dhe kjo është arsyeja e ndryshimeve të pritshme në nivelin e dytë të qeverisjes. Koalicioni argumenton se rishpërndarja nevojitet për të ruajtur ekuilibrin politik mes partnerëve të pushtetit.
Për t’i marrë dy pozitat pa ndryshuar numrin e përgjithshëm të posteve që ka në qeveri, VLEN-i duhet të heqë dorë nga dy vende të tjera zëvendësministrash.
Njëri prej tyre është posti në Bujqësi, ku ministri vjen nga lëvizja ZNAM. Pritet që këtë pozicion ta marrë VMRO-DPMNE-ja.
Gjithashtu do të lirohet edhe posti i zëvendësministrit të Kulturës. Ai mund t’i kalojë VMRO-DPMNE-së ose ZNAM-it, ndërsa ministri aktual i këtij dikasteri është pjesë e VLEN-it.
Koalicioni pret të sigurojë edhe një tjetër post zëvendësministri, krahas atyre që ka në Energjetikë dhe Transformim Digjital.
Kryeministri Mickoski ka bërë të ditur se plotësimi i vendeve dhe ndryshimet në eshallonin e dytë qeveritar do të përfundojnë në gjysmën e dytë të tetorit./INA/