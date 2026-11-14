VLEN propozon emrat për postet e zëvendësministrave

VLEN propozon emrat për postet e zëvendësministrave

Pas bisedimeve mes kryeministrit Hristijan Mickoski dhe drejtuesve të VLEN-it, Izet Mexhiti e Bilall Kasami, janë identifikuar personat që pritet të emërohen në kuadër të riorganizimit të nivelit të dytë të Qeverisë.

Albrim Hoxha, aktualisht zëvendësministër i Bujqësisë, pritet të kalojë në Ministrinë e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë, sipas të dhënave të siguruara nga Zhurnal. Shkodran Alili parashikohet të emërohet zëvendësministër i Shëndetësisë, ndërsa Oliver Milanov të marrë detyrë në Ministrinë e Bujqësisë.

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Në listën e ndryshimeve përmendet edhe Shener Biljali, këshilltar i kryeministrit Hristijan Mickoski. Sipas informacioneve, ai pritet të bëhet zëvendësministër i Kulturës dhe Turizmit.

Riorganizimi kadrovik prek disa fusha të qeverisjes dhe po zhvillohet mes partive që përbëjnë koalicionin qeverisës.


Shtuar 14.11.2026 05:08

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