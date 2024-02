Kreu i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari ka bërë një deklaratë të fortë sonte në RTV Dukagjini, kur ka folur për partnerët e koalicionit, BESA dhe Alternativa.

“Ne jemi parti autonome, e bëjmë betejën deri në zgjedhje, pas zgjedhjeve, ҫdo parti është autonome. Nuk më lidh asgjë me Besën me Alternativën. Sikur që në 2020 kemi bashkëpunuar me Alternativën, kto ishin Alternativa, ose me Besën, e kemi lutur në 2020-tën të jemi bashkë. Këto ishin, nuk na lidh asgjë”, deklaroi Taravari.