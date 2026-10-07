Vaksinimi kundër gripit sezonal pritet të nisë deri në fund të tetorit

Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski bëri të ditur se, pas përpjekjeve të zhvilluara në bashkëpunim me disa vende dhe kontakteve të drejtpërdrejta me një prodhues evropian, gjatë këtij muaji dhe në nëntor do të sigurohen 56,000 nga 80,000 vaksinat e planifikuara kundër gripit sezonal.
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Sipas tij, 30,000 doza pritet të arrijnë brenda 10 ditëve të ardhshme, ndërsa 26,000 të tjera rreth 15 nëntorit. Klekovski u shpreh se sasitë e nevojshme për tetorin dhe nëntorin do të jenë të disponueshme në vend.
Ministri kujtoi se gjatë tre sezoneve të fundit vaksinimi ka nisur zakonisht nga 16 deri më 25 tetor. Me 56,000 vaksinat e siguruara, tha ai, procesi mund të fillojë brenda këtij intervali ose, më së voni, deri në fund të tetorit.
Ndërkohë, autoritetet po punojnë për zgjidhjen e vështirësive që lidhen me regjistrimin për vaksinim, ndërsa moduli përkatës në sistemin “Termini im” pritet të aktivizohet në ditët në vijim, në bashkëpunim me mirëmbajtësin e tij.
Duke folur për vonesat, Klekovski shpjegoi se këtë vit njoftimi i OBSH-së për llojet e gripit që do të përfshiheshin në vaksinë u bë me vonesë. Të tre llojet e gripit sezonal janë të reja, ndaj prodhuesit në Evropë dhe në vende të tjera e nisën më vonë procesin e prodhimit.
Ai shtoi se në Maqedoni thirrjet zakonisht shpallen nga qershori deri në gusht, pas njoftimit të llojeve të gripit, por këtë vit asnjë prodhues ose distributor nuk iu përgjigj procedurës. Për këtë arsye, thirrja rezultoi e pasuksesshme, një situatë që, sipas tij, është shfaqur edhe në disa vende të rajonit.
Këto deklarata vijnë pas raportit të Entit Shtetëror për Revizion, ku thuhet se mirëmbajtja e sistemit “Termini im” ende nuk është siguruar. Klekovski sqaroi se aktivizimi i modulit do të mundësojë nisjen e regjistrimeve, ndërsa përgatitjet po vijojnë që vaksinimi kundër gripit sezonal të fillojë rreth 25 tetorit.
Ministri tha gjithashtu se po punohet për sigurimin e pjesës së mbetur të sasive, deri në 80,000 vaksinat falas të parashikuara për grupet e rrezikut. Ai shpreson që këto doza të sigurohen nga nëntori deri në fillim të dhjetorit, periudhë që konsiderohet ende optimale për vaksinim./Telegrafi/