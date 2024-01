Talat Xhaferi tregon si i vendosi fëmijëve emra shqip kur ishte e ndaluar në Maqedoni

Politikani Talat Xhaferi sot pritet të bëhet kryeministri i parë shqiptar në Maqedoninë e Veriut.

Gjatë interviste para se të shkonte në Kuvend , ai ka treguar për kohërat e vështira kur shteti Maqedonas ka qenë diskriminues ndaj shqiptarëve që jetonin atje.

Madje, ai ka rrëfyer se si dy fëmijëve të tij u ka vendosur emra shqip.

“Unë kam dy fëmijë, djalin dhe vajzën. Djali ka lindur në Leskoc, vajza në Gostivar. Edhe këtu dhe atje ishte çështja e ndalesës së emrave shqip dhe ajo përvojë nuk është vetëm e imja, por në përgjithësi. Edhe këtu dhe atje ishte lista paraprake e emrave që lejohej të përdoreshin nga shërbimet civile. Prej asaj liste duheshe me zgjedh një emër. Unë e them emrin e djalit Barlet, merr ta shkruajë, dhe unë i them pa J”, tha Xhaferi.