Sot mbahet gara tradicionale e Babadimrit në Shkup

Gjatë garës, qindra pjesëmarrës me kostumet e babadimrit do të vrapojnë në një pistë prej dy kilometrash dhe fituesit do t’u jepen çmime. Përveç konkurrencës, gara ka edhe karakter argëtues dhe në të mund të marrin pjesë fëmijët e shoqëruar nga prindërit.

Para dhe pas garës do të ketë program muzikor, ngrohje me instruktor fitnesi dhe ceremoni për shpalljen e fituesve, si dhe shorti për të përmbushur dëshirat e Vitit të Ri pavarësisht rezultatit dhe vendit të fituar./alsat