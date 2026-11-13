Shtohen rastet e gripit sezonal në Maqedoni

Shtohen rastet e gripit sezonal në Maqedoni

Instituti i Shëndetit Publik ka regjistruar 116 raste të gripit sezonal gjatë një jave, pothuajse dyfishin e 61 rasteve të evidentuara javën e kaluar.

Tetova ka numrin më të lartë të të prekurve, me 48 raste. Më pas renditen Kumanova me 26 raste dhe Shkupi me 13.

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Grupmosha më e prekur është ajo 15 deri në 64 vjeç. Një pjesë e qytetarëve, veçanërisht ata që u përkasin grupeve të rrezikuara, janë imunizuar, ndërsa të tjerë ende po e shqyrtojnë vaksinimin si masë parandaluese.

Sipas të dhënave zyrtare, deri tani janë vaksinuar gjithsej 11.629 persona nga kategoritë e rrezikuara. Mjekët u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes dhe të mos i shpërfillin simptomat.


Shtuar 13.11.2026 11:34

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