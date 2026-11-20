Vlera e shportës minimale sindikale për muajin nëntor të vitit 2026 është 70.827 denarë. Krahasuar me muajin tetor, kur kjo vlerë ishte 70.358 denarë, bëhet fjalë për një rritje prej 469 denarësh.
Familjet që banojnë në një apartament me qira prej 60 metrash katrorë kanë nevojë për 86.202 denarë në muaj për të mbuluar shpenzimet.
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Zërin më të madh të buxhetit familjar e zënë ushqimi dhe pijet, për të cilat nevojiten 25.902 denarë, ose 36,6 për qind e shportës së plotë.
Në ndarjen e shportës minimale sindikale, fondet për kategoritë e tjera janë: veshje dhe këpucë 6.684 denarë; qira, ujë, energji elektrike dhe ngrohje 6.379 denarë; higjiena personale dhe mirëmbajtja e shtëpisë 2.704 denarë; shëndetësia 1.201 denarë; transporti 5.105 denarë; komunikimet 3.677 denarë; rekreacioni dhe kultura 6.592 denarë; arsimi 7.192 denarë; restorante dhe hotele 4.291 denarë; si dhe mallra dhe shërbime të tjera 1.100 denarë.
Për familjet që marrin me qira një banesë prej 60 metrash katrorë, shpenzimet për qiranë, ujin, energjinë elektrike dhe ngrohjen arrijnë në 21.754 denarë. Kur kjo shumë shtohet, shporta minimale sindikale e nëntorit arrin në 86.202 denarë.