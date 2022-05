Qyetarët e Maqedonisë së Veriut nuk presin vendi të nis negociatat me BE-në

Shumica e qytetarëve nuk presin që vendi përfundimisht të nisë negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian, edhe pas intensifikimit të aktivitetit diplomatik në periudhën e fundit. Disa të anketuar fajësojnë Brukselin, ndërsa të tjerët fajësojnë autoritetet vendase, shkruan Alsat.

P: A prisni që Maqedonia të fillojë negociatat me BE-në?

Jo. As që meritojmë me një qeveri të këtillë”.

Sepse Bashkimi Evropian nuk na do… Pas 20 vitesh e ndryshuam edhe emrin dhe nuk ka asgjë nga kjo”.

“Qytetarët as që e mendojnë këtë, aspak. Jo.

Gjithçka varet se për cilat ultimatume bëhet fjalë”.

Në ndërkohë, Brukseli tashmë e ka caktuar qershorin si afat kur pret të mbahet seanca e parë ndërqeveritare me Maqedoninë dhe Shqipërinë, me çka edhe praktikisht do të nisnin negociatat për anëtarësim. Komisioneri i BE-së Josep Borrell tha se nëse nuk fillojnë negociatat, BE do të shkaktojë një krizë serioze në marrëdhëniet me Ballkanin Perëndimor. Komisioneri i BE-së Oliver Varhei tha më parë se tre javët e ardhshme janë vendimtare për një marrëveshje të mundshme midis Shkupit dhe Sofjes. Pas vizitës së tij në Bullgari, si dhe një rezolute të Parlamentit Evropian që bën thirrje për një “pajtim historik” midis dy vendeve, kryeministri bullgar Kiril Petkov i bëri thirrje Presidentit Rumen Radev që të mbledh Këshillin e Sigurisë Kombëtare, me një pikë të vetme në rendin e ditës – dialogu me Shkupin.

Nga kabineti i Presidentit nuk ka përgjigje zyrtare, por sekretari i Radevit ka shkruar në Facebook se qëndrimet e Sofjes dihen prej kohësh dhe nuk ka nevojë për një Këshill të ri. Disa parti opozitare bullgare dyshojnë se thirrja e Petkovit është një përpjekje për të ndryshuar pozicionet negociuese. Në anën tjetër, Petkov nuk ka mbështetje nga partnerët e koalicionit.

“Nuk e di nëse Radev do ta thërrasë Këshillin. Dhe pse ta thërrasë kur tashmë ka një pozicion, të mbështetur nga të gjitha partitë? Do të jemi vërtet ekstremë në preket interesi kombëtar bullgar”, tha Stanislav Balabanov – deputet i ITN

Epilogu përfundimtar i bisedimeve Shkup-Sofje do të bëhet i ditur në fund të qershorit, kur është caktuar edhe Samiti i BE-së. Nëse bllokada për Maqedoninë mbetet, zyrtarët vendas kanë thënë se do të harxhohet kapitali i konsiderueshëm politik i investuar deri më tani në bisedimet me Sofjen dhe se do duhet të rihapet debati se çfarë të bëhet më pas. /Alsat.mk