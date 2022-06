Propozimi për heqjen e vetos bullgare, Pendarovski: Nuk e kemi marrë propozimin francez

Propozimi i Francës për heqjen e vetos ndaj Maqedonisë për fillim të negociatave me BE-në, do t’u dorëzohet të gjitha vendeve anëtare. Kryeministri bullgar, Kiril Petkov paralajmëroi se këtë propozim do t’ia dorëzojë Kuvendit. Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski në konferencën e përbashkët për mediat me kryetarin e Këshillit evropian, Sharl Mishel, tha se bëhet fjalë për negociata mes vendeve anëtare të BE-së që i zhvillojnë mes tyre para Samitit.

“A ka propozim nga Franca, ose nuk ka, kjo është punë e brendshme e BE-së për shkak se nga aspekti i BE-së bëhet fjalë për negociata që i zhvillojnë mes tyre, në funksion të përgatitjes së konkluzioneve për Samitin e 23-të, të cilat Franca, si kryesues gjatë këtyre 6 muajve, ka për obligim t’i dorëzojë për harmonizim te të gjitha vendet anëtare. Do të thotë se, ne në Shkup nuk e kemi parë propozimin e Francës”, tha Stevo Pendarovski, president i RMV-së.