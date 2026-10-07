Prokurori i Lartë Publik në Manastir përballet me kallëzim penal, gjatë kontrollit sekuestrohen pajisje elektronike

Prokurori i Lartë Publik në Manastir përballet me kallëzim penal, gjatë kontrollit sekuestrohen pajisje elektronike

Ministria e Punëve të Brendshme bëri të ditur se një prokuror i Lartë Publik në Manastir është ndaluar, ndërsa ndaj tij është paraqitur kallëzim penal nën dyshimin për veprën penale “Marrje Shpërblimi për Ndikim të Paligjshëm”.

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Sipas njoftimit të MPB-së, më 07.10.2026, Departamenti për Shtypjen e Krimit të Organizuar dhe të Rëndë pranë Ministrisë së Brendshme ka referuar në Prokurorinë Publike për Hetime Penale rastin ndaj P.V., 61-vjeçar nga Prilepi. Ai dyshohet se ka kryer veprën e paraparë në nenin 359, paragrafi 3, në lidhje me paragrafin 2 të Kodit Penal.

Në detyrën e Prokurorit të Lartë Publik në Prokurorinë e Lartë Publike në Manastir, P.V. dyshohet se ka ndërhyrë në mënyrë të përsëritur në vendimmarrjen e prokurorëve të tjerë publikë, me synim që autorëve t’u shqiptoheshin dënime më të lehta.

Pas ndalimit të tij, autoritetet zhvilluan kontrolle në banesën e P.V. në Prilep dhe në zyrën që ai përdor, me qëllim sigurimin e provave të tjera dhe identifikimin e sendeve të rëndësishme për hetimin. Gjatë kontrolleve u sekuestruan gjashtë telefona celularë, një USB dhe një kompjuter personal, njoftoi MPB./Telegrafi/


Shtuar 7.10.2026 13:52

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