Seanca gjyqësore ndaj ish-kryetares së Komunës së Tetovës, Teuta Arifi, ka nisur sot me paraqitjen e akuzës dhe marrjen në pyetje të dëshmitarëve.
Arifi akuzohet për keqpërdorim të financave publike gjatë kohës kur drejtonte komunën, si edhe për lidhjen e kontratave për shërbimet e ofruara ndaj Komunës së Tetovës.
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Gjyqtari i çështjes, Rexhep Musa, verifikoi fillimisht praninë e dëshmitarëve dhe të personave të tjerë në sallë. Më pas, seanca vijoi me dëgjimin dhe pyetjen e dëshmitarëve.