Gjatë pjesëmarrjes në Forumin e 23-të Ekonomik të Vjenës, zv. kryeministri Aleksandar Nikolloski i bëri apel Bashkimit Evropian të ndërhyjë për dy problematika që prekin drejtpërdrejt vendet e Ballkanit Perëndimor: vështirësitë me transportuesit dhe eksportin e energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e rinovueshme.
Sipas Nikolloskit, këto dy çështje me rëndësi të veçantë për rajonin u trajtuan shumë pak në forum, ndonëse përbëjnë një pengesë të madhe dhe lidhen drejtpërdrejt me BE-në. Ai theksoi se, pavarësisht diskutimeve të vazhdueshme, Bashkimi Evropian nuk ka ndërmarrë hapa konkretë për zgjidhjen e tyre.
Të lidhura
None found
Çështja e parë lidhet me mungesën dhe kufizimet e shoferëve të kamionëve, problem për të cilin, siç tha ai, i gjithë rajoni po diskuton prej afro një viti. Nikolloski vuri në dukje se deklaratat dhe fjalimet nuk mjaftojnë nëse mallrat nuk arrijnë te konsumatori përfundimtar, duke paralajmëruar se bizneset po përballen me pasoja të rënda.
Ai kritikoi gjithashtu faktin që, pas një viti diskutimesh, ende nuk është marrë një vendim politik, ndërsa përgjigjja e përsëritur nga palët evropiane është se situata “ka qenë e njëjtë edhe më parë”. Sipas tij, kjo nuk qëndron, pasi sistemi i ri elektronik e bën çdo ditë të rëndësishme dhe shoferët e kamionëve po trajtohen njësoj si turistët.
Në bazë të rregullave aktuale, drejtuesit e kamionëve nuk mund të qëndrojnë në Bashkimin Evropian më shumë se 90 ditë brenda një periudhe 180-ditore, çka, sipas Nikolloskit, po dëmton rëndë aktivitetin e kompanive.
Në një deklaratë për AIM-n, zv. kryeministri tha se problemi i transportuesve mbetet ende i pazgjidhur. Ai sqaroi se Maqedonia e Veriut ka marrëveshje dypalëshe me disa shtete, por këto vende nuk përfshihen të gjitha në zonën Shengen.