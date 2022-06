Negociatat me Bullgarinë, LSDM-ja akuzon VMRO-DPMNE-në për lajme të rreme

LSDM akuzon VMRO-DPMNE-në se po prish pozicionet e Maqedonisë në procesin e negociatave me Bullgarinë. Thonë se periudhën kur po zgjidhej procesi euro integrues i vendit, VMRO-DPMNE ka shpërndarë lajme të rrejshme që t’i frikësojë qytetarët për asimilim dhe bullgarizim të shtetit.

“Mickoski dhe VMRO-DPMNE e frikësuan opinionin me gjoja me shitjen e gjuhës maqedonase, identitetit maqedonas dhe historinë. Gënjyen për asimilim dhe bullgarizimin të shtetit. Kjo është e turpshme, e papërgjegjshme dhe sjellje antishtetërore e Mickoskit dhe VMRO-DPMNE. Pas gjithë kësaj e pakta që mund të bëjnë është të kërkojnë falje qytetarëve për gënjeshtrat e rënda që i plasuan.”- deklaroi Darko Kaevski, Zëdhënës I LSDM-së

Sipas VMRO-DPMNE-së, Maqedonia po përjeton “knock-out” dhe shkatërrim të pozicioneve negociuese me Bullgarinë dhe për këtë, sipas tyre fajtor janë kryeministri Kovaçevski, ministrat Osmani dhe Mariçiq. Akuzat e tilla të LSDM-së, VMRO-DPMNE i quan defokusim të opinionit nga dështimi me negociatat me Bullgarinë.

“A po e defokuson qeveria e Kovaçevskit opinionin nga përgjegjësia për shitjen e interesave shtetërore. Kjo qeveri në vazhdimësi e zbaton principin se të gjithë të tjerët janë fajtorë, vetëm ata jo. Dimitar Kovaçevskit për mossuksesin në negociata dhe në suksesin e shitjes së interesave shtetërore i janë fajtor ekspertët dhe qytetarët. Për Bujar Osmanin dhe Bojan Mariçiqin fajtor janë sulmet hibride mbi shtetin”- deklaroi Marija Miteva, Zëdhënëse E VMRO-DPMNE-së.

Nga VMRO-DPMNE kërkojnë përgjegjësi dhe dorëheqjen e gjithë Qeverisë, ndërsa si zgjidhje i shohin zgjedhjet e parakohshme parlamentare./alsat