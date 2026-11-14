Në një shkollë të mesme në Tetovë, policia ndalon 15-vjeçarin me pistoletë “Zoraki 918-G

Policia ka privuar nga liria një 15-vjeçar nga Tetova pasi, gjatë një kontrolli në një shkollë të mesme, i janë gjetur dhe konfiskuar një pistoletë “Zoraki 918-G” e kalibrit 9 mm dhe një karikator.
Sipas njoftimit të Sektorit të Punëve të Brendshme Tetovë, ndërhyrja e punonjësve të policisë nga SPB Tetovë është kryer më 13.11.2026, në orën 14:40, në prani të prindit të të miturit dhe pedagogut të shkollës.
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15-vjeçari është mbajtur në stacionin policor, ndërsa për rastin është njoftuar prokurori publik. Pas dokumentimit të ngjarjes, do të vijojë parashtresa përkatëse.