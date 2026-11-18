Naser Zyberi, një nga juristët e njohur shqiptarë në Maqedoninë e Veriut dhe pjesëmarrës në delegacionin e partive shqiptare që hartoi Marrëveshjen e Ohrit, ka përkrahur propozimin e VLEN-it që 12 provimet teorike të jurisprudencës të zhvillohen në gjuhën shqipe.
Ish-kandidati i BDI-së për kryeministër shqiptar e konsideron propozim-ligjin një përparim serioz drejt zgjidhjes së vështirësive që hasin studentët shqiptarë.
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Qëndrimi i Zyberit lidhur me nismën e Ministrisë së Drejtësisë nuk përputhet me atë të partisë që e kishte propozuar për kryeministër. Ai vlerëson se ky propozim përbën një hap të rëndësishëm drejt zgjidhjes së çështjes së provimit të jurisprudencës në shqip.
“Për mua, kjo është një lëvizje serioze në drejtim të zgjidhjes. Ajo nuk e trajton problemin në të gjitha aspektet e tij, por pa dyshim shënon përparim. Në fund të fundit, bëhet fjalë për një vendim politik, dhe vendimet e tilla nuk janë kurrë të plota; ato pasqyrojnë kompromisin mes forcave në një kohë të caktuar. Edhe vendime të mëparshme kanë pasur të njëjtën natyrë”, tha Zyberi.
Sipas tij, çështja duhet të zgjidhet hap pas hapi, me synimin që ndërhyrjet e njëpasnjëshme të çojnë në një zgjidhje të plotë. Ai solli si shembull ndryshimet dhe përmirësimet e Ligjit për përdorimin e gjuhëve, i cili është zhvilluar ndër vite përmes disa ndërhyrjeve ligjore.
“Ligji për përdorimin e gjuhëve ka pësuar amendime tri herë. Janë miratuar dy ligje dhe është paraqitur një propozim për ndryshimin e tij. Teksti i propozuar më 2008 ishte dukshëm më i kufizuar; më pas u zgjerua me amendamentet e vitit 2011 dhe u plotësua më tej në vitin 2018. Edhe provimi i jurisprudencës, përmes këtij hapi, duhet të ecë drejt zgjidhjes dhe përmbylljes së plotë”, u shpreh Zyberi.
Javën e kaluar, me kërkesë të Qeverisë, Komisionit të Venecias iu kërkua një mendim urgjent për ligjin që përcakton mënyrën e dhënies së provimit të jurisprudencës. Propozimi i Ministrisë së Drejtësisë parashikon zhvillimin në shqip të 12 provimeve teorike, ndërsa për dy provimet e tjera studentët shqiptarë do të ndihmohen nga përkthyes.