Mucunski: Korridori VIII është një vizion strategjik përtej kufijve; nevojitet zbatim konkret, jo vetëm takime

Konferenca ndërkombëtare u mbajt disa muaj pas Takimit Ministror për Korridorin VIII, të zhvilluar në Tiranë më 18 shkurt të këtij viti. Ajo vijoi punimet e sesionit inaugurues, i cili u organizua në Brindisi të Italisë më 27 korrik 2023. Deri më tani, diskutimet janë përqendruar te projektet infrastrukturore në zhvillim përgjatë korridorit dhe sfidat që kërkojnë vëmendje më të madhe politike.
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Përballë ndryshimeve gjeopolitike dhe rritjes së sfidave në fushën e sigurisë dhe ekonomisë, pjesëmarrësit ritheksuan se infrastruktura e Korridorit VIII duhet të ndërtohet si një rrjet i ndërlidhur përtej kufijve, jo si projekte të veçuara që ndalen në kufijtë shtetërorë.
Ministri Mucunski tha se Korridori VIII tashmë ka kapërcyer rolin e një infrastrukture të zakonshme transporti dhe ka fituar rëndësi të veçantë për Evropën, ekonominë dhe sigurinë.
Sipas tij, korridori mishëron një vizion strategjik që bashkon Detin Adriatik me Detin e Zi, Bashkimin Evropian me Ballkanin Perëndimor, si dhe ekonomitë, shoqëritë dhe interesat e sigurisë së vendeve përgjatë itinerarit.
“Në një kohë fragmentimi gjeopolitik, zinxhirësh furnizimi të ndërprerë dhe konkurrencë të ripërtërirë për infrastrukturë kritike, korridore të tilla përfaqësojnë instrumente për qëndrueshmëri, stabilitet dhe prosperitet të përbashkët”, u shpreh Mucunski. Ai shtoi se Korridori VIII është përparësi strategjike kombëtare dhe pjesë e rëndësishme e përpjekjeve më të gjera për integrimin e Ballkanit Perëndimor në strukturën ekonomike dhe infrastrukturore të Evropës.
Një vëmendje e posaçme iu kushtua kalimit nga marrëveshjet politike te zbatimi në terren. Në këtë drejtim, ministri përmendi hyrjen në fuqi të marrëveshjes me Bullgarinë për përgatitjen, ndërtimin dhe funksionimin e tunelit hekurudhor ndërkufitar, si dhe punën e kryer deri tani nga Komisioni i Përbashkët që mbikëqyr zbatimin e saj.
Mucunski nënvizoi se zhvillimi i Korridorit VIII duhet të bëhet si një sistem i vetëm ndërkufitar, me punime dhe hapa të bashkërenduar përgjatë gjithë gjatësisë së tij.
“Në fund, qytetarët tanë dhe partnerët evropianë do ta vlerësojnë Korridorin VIII për infrastrukturën që ndërtojmë realisht, jo për numrin e takimeve që zhvillojmë”, deklaroi ai./Telegrafi/