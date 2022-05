Mickoski: Do të propozoj bllokadë aktive të Kuvendit

“Qeveria nuk është zgjidhja e kësaj katastrofe kombëtare, ky është problemi. Prisja të paktën pak përgjegjësi në LSDM dhe në kushtet e krizës si politikanë të gjenerojnë unitet. Nesër do të kemi një seancë të Komitetit Ekzekutiv dhe do të sugjeroj si hap të parë pas 10 majit që të ketë një bllokadë aktive të Kuvendit të Maqedonisë. Do të jetë bllokadë aktive e çdo gjëje, me përjashtim të atyre ligjeve që nënkuptojnë paga më të larta ose ndonjë ndihmë për qytetarët”, tha Mickoski.

Ai theksoi se do t’i propozojë grupit parlamentar të VMRO-DPMNE-së që çdo gjë tjetër të bllokohet në Kuvend përmes filibusterimit, gjegjësisht përmes amendamenteve ose përmes fjalës aktive si në seancat e komisioneve ashtu edhe në seancat parlamentare.

Ai theksoi se jo të gjithë janë të njëjtë dhe shtoi se ata duhet të jenë “të kujdesshëm, të mençur dhe të durueshëm dhe çdo hap që ata hedhin duhet të mendohet shumë seriozisht dhe rreziqet duhet të parashikohen javë më parë”.

“Kam frikë se nëse nxitojmë edhe këtë herë, Maqedonia do të ketë gjithnjë e më pak dhe do të jetë sërish në kurrizin e popullit maqedonas. Prandaj me shumë kujdes e parashikoj dhe analizoj çdo hap para se të dal para kolegëve nga Komiteti Ekzekutiv i partisë dhe të hap debat për çdo politikë të radhës”, tha Mickoski.

Ai u bëri thirrje partive të tjera politike që janë të pakënaqura me atë që po ndodh në vend dhe kanë premtime të paplotësuara dhe pritshmëri të paplotësuara, duke përfshirë partitë më të vogla në qeveri që ti qëndrojnë prapa, siç tha ai, sfidës sociale ndaj qeverisë dhe të dalin sepse ajo është padyshim që ata nuk synojnë të plotësojnë kërkesën e tyre bazë për të qenë në pushtet./alsat